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Aktüel Politize nedir, ne anlama gelir?
Aktüel

Politize nedir, ne anlama gelir?

Politize nedir, ne anlama gelir? Politize kelimesi, halk arasında ve sıklıkla siyasilerin kullandığı bir kelime olmaktadır. Politize kelimesinin sürekli karşımıza çıkmasından dolayı kelimenin anlamı ve kökeni merak edilenler arasında yer almaya başladı. Peki, Politize nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 21:42:00 -
Politize nedir, ne anlama gelir?

Politize kelimesi uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Politize kelimesi oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkmasından dolayı kelimenin anlamı ve kökeni merak edilenler arasında yer alıyor.

Politize nedir, ne anlama gelir?

Politize kelimesi, dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Politize kelimesi Fransızca dilinden Türkçe'ye geçmiştir.

TDK'ye göre, politize kelimesi anlamı şu şekilde;

Politize etmek, 'politikaya bulaştırmak' anlamına gelmektedir. Politikaya bulaşmak, anlamındaki politize olmak birleşik fiilinde geçen bir sözdür.

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