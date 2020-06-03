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Aktüel

Polisten kaçarken polislerin bulunduğu araca çarpan şahıs yakalandı

Antalya’da aracıyla polisten kaçarken bir otomobile ve sivil ekiplerin bulunduğu araca çarpan şahıs, daha sonra özel hareket timinin aracına çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:09:19 -
Polisten kaçarken polislerin bulunduğu araca çarpan şahıs yakalandı

Antalya’da aracıyla polisten kaçarken bir otomobile ve sivil ekiplerin bulunduğu araca çarpan şahıs, daha sonra özel hareket timinin aracına çarptı. Sürücü polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.


Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda. ismi belirlenemeyen şahıs aksiyon dolu bir gece yaşattı. Polisten kaçan 07 END 39 plakalı araç, önce 07 YP 841 plakalı araca, daha sonra da sivil ekiplerin bulunduğu araca çarptı. Kovalamacanın son durağı olan Atatürk Caddesi’nde özel hareket timinin aracına çarpan sürücü, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.


Aracın çarptığı aracın sürücüsü Hayrı Tunç’un eşi, "Karşıdan polis 2-3 tane araba geldi. Şahin marka araba son gaz geldi. Biz kenara kırdığımız halde yandan vurdu bize kaçtı. Polisler yakalamışlar. İşte burada vurdular. Arkasından da sivil polislerin arabasına vurdular. O da o tarafa gitti. Biz buraya geldik, işte öyle oldu" diye konuştu.

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