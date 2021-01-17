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Gündem Polislerin yoğun mesaisine eğlenceli 'kar' molası
Gündem

Polislerin yoğun mesaisine eğlenceli 'kar' molası

Koronavirüs salgınıyla birlikte mesaileri daha da yoğunlaşan polislerin kar oynarken çekilen görüntüleri keyifli anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 00:07:00 -

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışının kenti beyaza bürümesinin ardından dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra polis ekipleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı. O anlar ise yüzlerde gülümseme bıraktı.

Sakarya'da kar yağışı

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar akşam saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Uzun zamandır sıcak giden havanın aniden düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde şehirde kar yağışı başladı.

Polisler karın keyfini çıkardı

Etkisini gösteren kar, kısa süre içerisinde cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kentin beyaza bürünmesinin ardından dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri de gönüllerince karın keyfini çıkardı. O anlar ise yüzlerde gülümseme bıraktı.

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