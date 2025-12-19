polis, öğretmen, hemşire, doktor maaşları ne kadar olacak, ne olacak? Memur yüzde kaç alacak? Merak konusu oldu....

2026 yılının Ocak döneminde uygulanacak memur maaş zammı, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesiyle netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda, kamu personelinin maaşlarına yansıyacak olası artış oranlarına ilişkin hesaplamalar şimdiden öne çıkmış durumda. Bu düzenleme; polis, öğretmen, hemşire ve doktorlar başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin gelirlerini doğrudan etkileyecek. Peki, Ocak 2026 itibarıyla memur maaşlarında ne kadar, yüzde kaç artış olacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? Memur yüzde kaç alacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? Merak konusu oldu.

2026 yılına sayılı günler kala memur ve memur emeklilerinin maaş zammı tablosu büyük ölçüde netleşti. Toplu sözleşmeden doğan yüzde 11’lik artışa ek olarak enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen zam gündemdeki yerini korurken, meslek meslek zam oranları merak konusu oldu.

MEMUR OCAK MAAŞ ZAMMI 2026: Yüzde 6'lık enflasyon farkı! Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Polislere, öğretmenlere, doktorlara ve hemşirelere yüzde kaç zam olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yeni yılda alacağı maaş artışı için geri sayım başladı. Yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve seyyanen ödeme ile birlikte toplam artış oranı yüzde 17’nin üzerine çıktı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşlarında yeni rakamlar hesaplandı.

2026 ZAMMI İÇİN TAKVİM İŞLİYOR

2026 yılında yapılacak memur ve memur emeklisi maaş zammı için kritik süreç başladı. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 5 aylık zam oranı netleşti. Kesin zam oranı ise 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisi için geri sayım sürüyor.

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre kasım ayında TÜFE aylık yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kayda geçti. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu oldu.

Son 5 ayın enflasyon verileri şöyle:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu tabloya göre 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,21 oldu.

YÜZDE 6’YA YAKIN FARK ŞİMDİDEN CEPTE

Toplu sözleşme hükümleri gereği memur ve memur emeklileri için:

Enflasyon farkı: %5,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Böylece 5 aylık verilere göre toplam kümülatif artış yüzde 17,57 olarak hesaplandı. Geriye yalnızca aralık ayı verisi kaldı.

1.000 TL’LİK İLAVE ÖDEME DEVREDE

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 1.000 TL ilave ödeme yapılacak. Bu tutar taban aylıklara eklenecek.

5 AYLIK ORANA GÖRE GÜNCEL MAAŞ HESABI

5 aylık zam oranı dikkate alındığında:

En düşük memur maaşı: 59.376 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 26.654 TL

1.000 TL ilave ödeme sonrası:

En düşük memur maaşı: 60.376 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.654 TL

MERKEZ BANKASI’NDAN ZAM SİNYALİ

Merkez Bankası’nın aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi zam beklentilerini yukarı çekti. Ankete göre:

Aralık enflasyonu beklentisi: %1,08

6 aylık enflasyon tahmini: %12,42

Enflasyon farkı: %7,07

Toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde toplam zam oranı yüzde 18,84 olarak hesaplandı.

BU SENARYODA MAAŞLAR NE OLACAK?

Yüzde 18,84 zam oranına göre:

En düşük memur maaşı: 60.018 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 26.941 TL

1.000 TL ilave ödeme sonrası:

En düşük memur maaşı: 61.018 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.941 TL

SON SÖZ 3 OCAK’TA

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı maaş artışı, 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile kesinleşecek. Gözler TÜİK’in açıklayacağı son veriye çevrildi.

2026 Ocak ayında maaşlara yansıyacak artışta, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve 1.000 TL'lik seyyanen ödeme belirleyici olacak.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?

2026 yılında yapılacak memur ve memur emeklisi maaş zammı için kritik süreç başladı. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 5 aylık zam oranı netleşti. Kesin zam oranı ise 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.

Memur ne kadar zam alacak?

Dönem Toplu Sözleşme'ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027'de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış uygulanacak.

MEMUR YÜZDE KAÇ ALACAK

Buna göre de memur ve emeklileri yeni yılda yüzde 18 ila yüzde 20 arasında maaşlarını zamlı alacaklar.