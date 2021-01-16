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Gündem Polislere koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?
Gündem

Polislere koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Polislere koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı resmi internet adresinde aşı olacak meslek grupları listesini yayımladı. Yayımlanan takvimle beraber polislerin ne zaman aşı olacağı da belli oldu. Peki, polislere koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Polisler aşı takviminde hangi aşamada yer alıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:36:00 -
Polislere koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı resmi internet adresinde aşı olacak meslek grupları listesini açıkladı. Yayımlanan takvimle beraber polislerin ne zaman aşı olacağı da belli oldu. Söz konusu listeye göre polisler, 2. Aşamada aşılanmaya başlayacak.

Listenin 2. aşamasında aşı olacak gruplar hangileridir?

A. Hizmetinin sürdürülmesi için öncelikli sektörler şu şekilde; A1 Milli Savunma Bakanlığı, A2 İçişleri Bakanlığı (polisler), A3 Kritik görevlerdeki kişiler, A4 Zabıta, özel güvenlik, A5 Adalet Bakanlığı, A6 Cezaevi, A7 Eğitim sektörü, A8 Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar, 2. aşamada koronavirüs aşısı olacaklar.

Şubat ayı içerisinde polislere koronavirüs aşısının yapılması öngörülüyor.

Aşı uygulanacak grup sıralaması için TIKLAYIN

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