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Polisler, sürücüsü kalp krizi geçiren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çorum'da seyir halindeyken sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle kontrolden çıkan otomobil, az kalsın uygulama yapan trafik polislerini eziyordu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:25
Polisler, sürücüsü kalp krizi geçiren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çorum'da uygulama yapan trafik polisleri, seyir halindeyken kalp krizi geçiren Elvan Ölçer'in (50) kullandığı otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Araçta bulunan arkadaşının direksiyonu kırıp el frenini çekmesiyle, park halindeki bir başka otomobile çarparak duran sürücü Ölçer, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Elvan Ölçer, idaresindeki 06 ADR 421 plakalı otomobilde seyir halindeyken aninden fenalaştı. Kalp krizi geçiren ve direksiyon hakimiyetini yitiren Ölçer'in kullandığı otomobil, yolda polis uygulama noktasına yöneldi. Kontrolden çıkan otomobilin kendilerine doğru geldiğini gören trafik polisleri, bulundukları uygulama noktasını terk ederek kaçtı. Araçta bulunan arkadaşının direksiyonu kırıp el frenini çektiği otomobil, park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. Uygulama noktasında bulunan polisler de kontrolden çıkan otomobilinin altında kalmaktan ise son anda kurtuldu.

Kazayı gören koştu

Kaza sonrası çevrede bulunanlar, araç içerisindekilerin yardımına koştu. Vatandaşlar, araçtan çıkarıp yere yatırdığı sürücüye kalp masajı yaptı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen polis memuru Ayşe Çalışkan da, yerde yatan sürücüye gelişigüzel müdahale etmeye çalışan kalabalığı uzaklaştırarak, uyarılarda bulundu. Ölçer, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının hafif şekilde yaralandığı kazada tedaviye alınan Ölçer'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'Son anda kurtulmuşlar'

Kazaya tanık olan polis memuru Ayşe Çalışkan, meslektaşlarının kazadan son anda kurtulduğunu anlattı ve şunları söyledi:

"Göreve giderken kazayı görüp durduk. Polis arkadaşlarımız, otomobilin çarpmasından son anda kurtulmuşlar. Hemen toplanan kalabalığı dağıttım ve daha önce  ilk yardım dersi gördüğüm için orada bulunanlara ne yapmaları gerektiğini söyledim. Gerekli müdahalede sonrası sağlık ekipleri gelince de onlara hastayı teslim ettik. Her önüne gelen  müdahale ederse kişinin sağlığı da riske girebilir."

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:25
  1. Çorum
  2. Direksiyonda kalp krizi geçirdi
  3. az kalsın polisleri eziyordu
  4. inanılmaz olay
  5. Elvan Ölçer

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