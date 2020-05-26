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Aktüel

Polisler kağıttan yaptıkları topla oynayan çocuklara futbol topu hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:54:46 -
Polisler kağıttan yaptıkları topla oynayan çocuklara futbol topu hediye etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde polis ekipleri, kağıttan yaptıkları topla oynadıklarını gördükleri iki çocuğa, futbol topu ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, iki çocuğun evlerinin bahçesinde, kağıttan yaptıkları topla oynadıklarını gördü.

Bunun üzerine çocuklara ilçe merkezinden futbol topu ve hediyeler alan polis ekipleri, çocukların yaşadığı eve gitti.

Polisi karşılarında gören çocuklar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Polisler, aldıkları top ve diğer hediyeleri çocuklara verdi.

Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, polislere teşekkür ettikten sonra heyecanla topu oynamaya başladı.

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