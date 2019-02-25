Polisler izin verseydi Erdoğan'ı böyle dinleyecekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yozgat mitingine atla gelen Ali Şahan, polis engeline takılınca geri dönmek zorunda kaldı.25 Şubat 2019 Pazartesi 15:08
Yozgat'ta düzenlenen olan Cumhurbaşkanı mitingine atla gelen Ali Şahan isimli bir vatandaş polis engeline takıldı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden 43 kilometre yol kat ederek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak isteyen Ali Şahan isimli vatandaş, polis kontrol noktasında polis engeline takıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka seslenişini atıyla birlikte izlemek isteyen Ali Şahan'a emniyet ekipleri engel oldu. Polis kontrolünden geçen Ali Şahan, atıyla birlikte mitingi izleyemeden Şefaatli'ye geri döndü.
Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi
Atını Türk bayrağı ve AK Parti bayrağıyla süsleyen ve miting alanına girmek isteyen Ali Şahan'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.
"Atla Ankara'ya bile gelirim"
Ali Şahan, "Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden Reisi Cumhuru görmek için geldim. Ama polis arkadaşlar içeri giremezsin dediler. Şefaatli'den buraya kadar atla geldim. Reisi Cumhurun hastasıyım. Atla Ankara'ya bile gelirim" dedi.
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