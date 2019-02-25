Polisler izin verseydi Erdoğan'ı böyle dinleyecekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yozgat mitingine atla gelen Ali Şahan, polis engeline takılınca geri dönmek zorunda kaldı.

Yozgat'ta düzenlenen olan Cumhurbaşkanı mitingine atla gelen Ali Şahan isimli bir vatandaş polis engeline takıldı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden 43 kilometre yol kat ederek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmak isteyen Ali Şahan isimli vatandaş, polis kontrol noktasında polis engeline takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka seslenişini atıyla birlikte izlemek isteyen Ali Şahan'a emniyet ekipleri engel oldu. Polis kontrolünden geçen Ali Şahan, atıyla birlikte mitingi izleyemeden Şefaatli'ye geri döndü. Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi Atını Türk bayrağı ve AK Parti bayrağıyla süsleyen ve miting alanına girmek isteyen Ali Şahan'a büyük ilgi gösteren vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler. "Atla Ankara'ya bile gelirim" Ali Şahan, "Yozgat'ın Şefaatli ilçesinden Reisi Cumhuru görmek için geldim. Ama polis arkadaşlar içeri giremezsin dediler. Şefaatli'den buraya kadar atla geldim. Reisi Cumhurun hastasıyım. Atla Ankara'ya bile gelirim" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.