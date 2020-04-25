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Aktüel

Polisin hayvan sevgisi

Samsun’un Alaçam ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle aç kalan güvercinleri polisler besledi.

2020-04-25 09:27:57 -
Polisin hayvan sevgisi

Samsun’un Alaçam ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle aç kalan güvercinleri polisler besledi.


Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler, korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesiyle yiyeceksiz kaldı. Meydanda yem arayan güvercinlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri duyarsız kalmadı. Güvercinlere yem veren polisler, su vermeyi de ihmal etmedi. Kuşları besleyen polisler, "Kuşların aç olduklarını fark ettik. Yem alarak karınlarını doyurduk" dedi.

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