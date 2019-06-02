0553 313 94 23

Polisgücü’nün Avrupa Şampiyonasındaki Rakipleri Belli Oldu

Açık Alan Kadın ve Erkek Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımlarının rakipleri belli oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 11:05
Polisgücü’nün Avrupa Şampiyonasındaki Rakipleri Belli Oldu

Açık Alan Kadın ve Erkek Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımlarının rakipleri belli oldu. Her iki takımında şampiyon olmak için sahaya çıkacağını ifade eden Başkan Mehmet Kaplan, Alanya ve Ukrayna’dan kupaları almak için mücadele edeceklerini ifade etti.


2018 yılında katıldıkları EuroHockey Club Challenge 3 2019 Women ve EuroHockey Club Challenge 3 2019 Men şampiyonalarında Avrupa Şampiyonu olan ve iki şampiyonluk kupasını Türkiye’ye getirmeyi başaran Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları 7-10 Haziran tarihlerinde oynanacak olan her iki şampiyona için hazırlıklarını sürdürürken takımların rakipleri de belli oldu.


Avrupa Şampiyonası’nda zorlu rakiplerle maç yapılacak


Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge 3 2019 Men Avrupa Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü erkek hokey takımı Bulgaristan’ın FHC Akademik Plus Sofia Kulübü, Danimarka’nınCopenhagen HC Kulübü, Macaristan’ınSoroksri - Olcote HC Kulübü, Ukrayna’nın HC PK-Start Zytomyrskyiv Region Kulübü, Slovenya’nınHK Triglav Predanovci Kulübü ve Norveç’inFuruset Landhockeyklubb kulüpleriyle mücadele edecek.


Hokeyin sultanları zorlu rakiplere hazır


Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ise Ukrayna’nın Kiev kentinde gerçekleştirilecek olan EuroHockey Club Challenge 3 2019 Women Avrupa Şampiyonasında Çekya’nın HC 1972 Rakovnk Kulübü, Hırvatistan’ın Hockey Klub Zelina Kulübü, İsverç’in Nacka LHK Kulübü, Hırvatistan’ın HAHK Mladost Kulübü, Portekiz’in Grupo Desportivo do VisoKulübü ve Ukrayna’nın Kolos Boryspol Kulüpleriyle mücadele edecek. Erkek ve Kadın takımlarının Avrupa’nın çok güçlü takımlarıyla karşılaşacağını ifade eden Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan 2018’de iki takımın da Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatarak, “Rakiplerimiz güçlü ama bizim takımlarımızda çok güçlü. Maçlara kazanmak ve her iki kupayı Türkiye’ye kazandırmak için çıkacağız. Bugüne kadar takımlarımız Türkiye’ye 7 ayrı Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırdı. 2019 yılının açık alan şampiyonları da inşallah bizim takımlarımız olacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker konseri ile devam etti
    1. Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker..
    2. Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi'..
    3. Irak'ta bir DEAŞ'lı Fransız'a daha..
    4. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    5. Bir ayet... Bir hadis...
    6. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    7. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da..
    9. Müslümanın hali
    10. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    11. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    12. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    13. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    14. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    15. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    16. Avrupa Kürek Şampiyonası
    17. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    18. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    19. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    20. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür