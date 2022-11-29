Polise silahlı saldırı
Antalya'da devriye gezen polis ekibi şüpheli aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateşle karşılık verdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.
Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı.
Çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.