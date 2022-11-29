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Gündem Polise silahlı saldırı
Gündem

Polise silahlı saldırı

Antalya'da devriye gezen polis ekibi şüpheli aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler polise ateşle karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 04:55:00 -

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı. Çıkan çatışmada bir şüpheli öldü, 3 zanlı gözaltına alındı.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 2009 Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis yaralandı.

Çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı. Yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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