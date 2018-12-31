Polis yeleği giyerek durdurdukları araçtaki 2 buçuk milyon TL'yi alıp kaçtılar

Mardin'de dün, polis yeleği giyen gaspçılar, Irak'ın kuzeyinden Gaziantep'teki firmalara para taşıyan kurye otomobilini, Uluslararası İpek Yolu'nda durdurup araçta bulunan 2,5 milyon doları alarak kaçtı.

Polis yeleği giyen ve araçlarına çakar lamba takan gaspçılar, Uluslararası İpek Yolu'nda kurye otomobilini durdurdu. Gaspçılar, Irak'ın kuzeyinden Gaziantep'teki firmalara para taşıdığı öğrenilen aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi indirdi. Araçta sahte dolar taşındığını söyleyen gaspçılar, kurye olan sürücü ve yardımcısını silah zoruyla mısır tarlasına götürdü. Sürücü ve yanındaki kişi tarlada beklerken, gaspçılar kurye aracına koşarak bagajı açtı ve çuvallardaki yaklaşık 2,5 milyon doları kendi araçlarına yükleyerek kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'15 şirketin parası vardı'

Kurye firması yetkilisi Sait Tayşun, otomobilde taşınan paranın 15 şirkete ait olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kuzey Irak ile iş yapan bütün tüccarların parası kuryeler üzerinden taşınıyor. Gümrükte vekaletlerimiz var, onlar parayı oraya götürüyor, biz de oradan parayı alıp, Gazianantep'teki firmalara dağıtıyoruz. Oradaki bütün şirketlerin parasını taşıyoruz. Bu para 15'e yakın şirketin parası. Her biri de 50 ila 200 arasında değişen işçi çalıştırıyor. Hepimiz mağdur olduk. Devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz. İnşallah devam eden savcılık soruşturması sonucunda en kısa zamanda bu olay sonuçlanır."

Olayı anlatan kurye Abdullah Tayşun ise "Bizi polis kılığına giren 5 kişi durdurdu. Önümüzdeki başka araçlar durunca biz de durduk. Birisi ehliyet ve ruhsatımızı sorarken diğeri de aracı arıyordu. Kurye aracı olduğumuzu söylediğimizde paraların yerini sordular. Daha sonra bunun sahte olup olmadığını öğrenmek istediklerini söylediler ve sahte olduğu gerekçesi ile bizi araçtan silah zoru ile indirdiler. Tutuklatmak için de yol kenarındaki mısır tarlasına doğru sürüklediler. Orada bir arbede yaşandı. Zaten arabaya geçtiğimizde onlar parayı alıp kaçmışlardı" dedi.