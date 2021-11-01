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Aktüel Polis, taksicilere ‘12 kural’ broşürü dağıttı
Aktüel

Polis, taksicilere ‘12 kural’ broşürü dağıttı

İstanbul'da polis ekipleri, taksi denetimlerinde sürücülere ve müşterilere İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘12 Kural’ broşürlerini dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:32:00 -
Polis, taksicilere ‘12 kural’ broşürü dağıttı

İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Fransızca dillerinde de hazırlanan "Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız", "Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız", "Yolcuyla gideceği adres veya güzergah dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz", "Yolcu farklı bir güzergah belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz" gibi ifadelerin yer aldığı görsellerle farkındalık, caydırıcılık ve denetimlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

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