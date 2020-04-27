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Aktüel

Polis olmak isteyen gence polisten sürpriz doğum günü kutlaması

Ataşehir’de bir baba, polis olmak isteyen oğlunun doğum günü olması nedeniyle polisi aradı.

2020-04-27 12:04:04 -
Polis olmak isteyen gence polisten sürpriz doğum günü kutlaması

Ataşehir’de bir baba, polis olmak isteyen oğlunun doğum günü olması nedeniyle polisi aradı. Babanın isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri ellerinde pasta ile giderek gencin doğum gününü kutladı.


Ataşehir’de İnönü Mahallesinde ikamet eden bir vatandaş, polis olmak isteyen oğlunun doğum günü olması nedeniyle polisi arayarak ricada bulundu. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri de babanın ricasını kırmadı. Ellerinde pasta ile vatandaşın evinin olduğu sokağa giden polis ekipleri, gence doğum günü sürprizi yaptı. Ailesi ve polisler ile birlikte doğum gününü kutlayan genç mutlu anlar yaşadı.

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