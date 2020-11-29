Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi'nin 27.Dönem POMEM giriş sınavı ile ilgili internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kabul edilecek öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak .

İşe alım esasları ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinde ilan edilecektir.