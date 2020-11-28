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Aktüel Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak
Aktüel

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:47:55 -
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin öğrenci alınacak

ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak.


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