Polis memuru kazada hayatını kaybetti

Ordu’da meydana gelen trafik kazası, emniyet teşkilatını yasa boğdu. Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 45 yaşındaki polis memuru Alev Kovancı, Perşembe ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Perşembe-Ordu kara yolu üzerindeki tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alev Kovancı, 34 DB 0065 plakalı otomobiliyle görev yaptığı Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek üzere yola çıktı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Perşembe ilçesi Perşembe-Ordu Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana geldi. Ordu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Alev Kovancı, 34 DB 0065 plakalı otomobiliyle görev yeri olan Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderken Perşembe - Ordu Karayolu üzerindeki tünel çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kovancı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Perşembe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.