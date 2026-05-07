  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar! Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi Samsun’daki görüntüler şehri ayağa kaldırdı: Dehşet kızlar! 5 liseli tutuklandı Bakan Gürlek’ten Rojin Kabaiş açıklaması: Devlet olarak bu işin sonuna kadar gideceğiz! İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu! Türkiye ve Suudi Arabistan'dan vize anlaşması Özgür Özel’den 3 eşkıyaya anma: Banka soydu, Türk polisine kurşun sıktı Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni başkanı açıklandı TUSAŞ ile TEI sözleşme imzaladı! ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk anlaşma
Yerel Polis memuru kazada hayatını kaybetti
Yerel

Polis memuru kazada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Polis memuru kazada hayatını kaybetti

Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Alev Kovancı, Perşembe ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Görev yerine gitmek üzere yola çıkan Kovancı’nın kullandığı otomobil, tünel çıkışında bariyerlere çarptı.

Ordu’da meydana gelen trafik kazası, emniyet teşkilatını yasa boğdu. Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 45 yaşındaki polis memuru Alev Kovancı, Perşembe ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Perşembe-Ordu kara yolu üzerindeki tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alev Kovancı, 34 DB 0065 plakalı otomobiliyle görev yaptığı Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitmek üzere yola çıktı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Perşembe ilçesi Perşembe-Ordu Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana geldi. Ordu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Alev Kovancı, 34 DB 0065 plakalı otomobiliyle görev yeri olan Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderken Perşembe - Ordu Karayolu üzerindeki tünel çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kovancı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Perşembe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23