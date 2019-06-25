Polis memuru adliyede dehşet saçtı! 2 yaralı Ankara Adliyesi'nde kızının boşanma davasını bekleyen bir polis memuru, tartıştığı damadı ile kardeşini bıçaklayarak yaraladı.

Kızının 10. Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasını takip etmek üzere Sıhhiye'deki Ankara Adalet Sarayı'na gelen polis memuru E.E, duruşmanın başlamasını beklerken davalı oldukları damadının yakınlarıyla tartıştı. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen E.E, damadı Abdullah E. ile damadının kardeşi Abdülkadir E'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Adliye polisince gözaltına alınan E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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