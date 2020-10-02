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Aktüel Polis, karantina kaçağını kahvede çay içerken yakaladı
Aktüel

Polis, karantina kaçağını kahvede çay içerken yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Mustafa B. (65), Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin temaslıları arasında yer aldığı gerekçesiyle 14 günlüğüne ev karantinasına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:37:00 -
Polis, karantina kaçağını kahvede çay içerken yakaladı

Komşularının, bu kişiyi evden çıktığı için şikayet etmesi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. Mustafa B'nin fotoğrafıyla araştırma yapan ekipler, halk pazarının karşısındaki kahvehanede çay içerken buldu. Tedbirlere uymamasından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası verilen ve polis eşliğinde evine bırakılan Mustafa B'ye eşi de tepki gösterdi. İstanbul Beyoğlu’nda dün yapılan denetimlerde ise temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerekirken işe çıkan taksi şoförü yakalanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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