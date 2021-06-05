  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Erbaş'tan "Dünya Çevre Günü" mesajı
Yunan başkan yardımcısı sınırı geçerek Türk askeriyle fotoğraf çektirdi
Kuzey Marmara otoyolunda ölümlü kaza! Ekipler sevk edildi
Beyoğlu’nda 45 kişi yakalandı
Dünya Polis her yerde onu arıyor! Otobüste kadının saçlarını yaktı
Dünya

Polis her yerde onu arıyor! Otobüste kadının saçlarını yaktı

ABD'nin San Francisco kentinde bir genç, otobüsteki 50-60 yaşlarında bir kadının saçlarını yaktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 15:31:00 -

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki bir otobüste ilginç anlar yaşandı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin 50-60 yaşlarındaki bir kadın yolcunun arkasındaki koltuğa oturduğu ve kadının saçlarını yaktığı görülüyor. Kadın durumu fark etmezken, kimliği belirsiz gencin aynı hareketi defalarca yaptığı kameraya yansıyor.

2 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından San Francisco Polis Departmanı'ndan konuya dair açıklama geldi. Polisin ihbar üzerine olay yerine geldiği, şoförün kimliği belirsiz bir gencin, kadın yolcunun saçını yaktığını söylediği belirtildi. Gencin olay yerinden kaçtığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Halen bulunamadı

Gencin peşine düşen San Francisco polisi, 2 Haziran'da yaptığı yeni açıklamada ise gencin halen bulunamadığı bilgisini paylaştı. Halktan yardım isteyen polis, gencin kırmızı bir kıyafet giydiğini ve siyah bir çantası bulunduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay