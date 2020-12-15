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Ekonomi Polis emekli ikramiyesi ne kadar? Polis emekli ikramiye ücreti
Ekonomi

Polis emekli ikramiyesi ne kadar? Polis emekli ikramiye ücreti

Polisler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan emniyet teşkilatında görev yapan binlerce polis memurunu mutlu edecek müjdeyi verdi. Bakan Soylu ’Bugün giren polisler bugünün parasıyla emekli ikramiyesi alacak.” dedi. Peki polisler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? Polis emekli ikramiyesi kaç para? İşte polis emekli ikramiye ücreti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:17:00 -
Polis emekli ikramiyesi ne kadar? Polis emekli ikramiye ücreti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da “Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri”ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet teşkilatı mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'dan POLSAN'dan emekli olan polislere ikramiye müjdesi geldi. Buna göre; POLSAN'dan emeklileri ikramiyesi 500 bin TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

Polis emekli ikramiyesi ne kadar? 

Seminerde konuşan Bakan Süleyman Soylu, "Polis sandığı maalesef FETÖ'nün oyuncağı haline gelmiştir. 15 Temmuz'dan sonra hep birlikte bir adım attık. Şimdi bugün giren polisler bugünün parasıyla 350 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Bizim amacımız bunu iyi yöneterek minimum 500 bin liraya çıkarmaktır. Bakın bir iddiayı ortaya koydum. 4 yılda arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik, iyi portföy yönetimi ortaya koyarak özvarlığımızı iki katından fazlasına çıkardık. Kimse kusura bakmasın isterseniz yarıştıralım. Türkiye'de portföy yönetimi konusunda POLSAN örnek bir yönetim tarzı ortaya koydu. Bunu yanı sıra salgın dönemi nedeniyle unutulmuş olabilir geçen yıl 5 bin polis, jandarm ve sahil güvenliği ailesiyle birlikte tatile gönderdik." açıklamasında bulundu.

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