Polis alımı renk körlüğü kalktı mı?

Polis alımı renk körlüğü kaldırıldı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında polis alımlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu polis alımları başvuru şartlarından biri olan boy ve renk körlüğüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki Polis alımı renk körlüğü kalkacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında polis alımlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu polis alımlarına ilişkin şunları söyledi: "KPSS baremini 70'te tutmuştuk, onu 65'e indirmeyi düşünüyoruz muhtemelen indireceğiz. Boy konusunda, 1.62 olanı 1.60'a indirsek 1.58 olsun denilecek. 1.58'e indirsek 1.55 olsun denilecek. Bunların uluslararası bir standardı var biz o stardardı uyguluyoruz. Kısmi renk körlüğü konusunda arkadaşlarımız çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladılar. Avrupada nasıldır, dünyada nasıldır. Yen bir takım tıbbi gelişmelerin bu konuda bize sağlayabileceği imkanlar var mı. Yüzde 90'ı tamamlandı önümüzdeki günlerde tamamlayacaklar. Yeni alımlarda yetiştirip yetiştiremeyeceğimizi arkadaşlarımız çalışıyor. Yeni alımlarda bunlarla ilgili nasıl bir standar ortaya koyacağız, koymayacağız bu konuda önümüze gelecek onu hep beraber değerlendireceğiz."