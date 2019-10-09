Polis alarma geçti! Almanya'da silahlı, bombalı saldırı
Almanya'da bir sinagog yakınında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca Yahudi mezarlığına da bomba atıldığı da belirtilirken, insanlara 'evinizden çıkmayın' çağrısı yapıldı.09 Ekim 2019 Çarşamba 15:31
Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde bir sinagog yakınlarında makineli tüfekle gerçekleştirilen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagog yakınlarında bir saldırganın makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi. Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada, saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu ifade edildi.
"Evlerinizden çıkmayın"
Polis olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganlar için operasyonun devam ettiğini açıkladı ve insanlara evlerinden çıkmama çağrısından bulundu.
Yahudi mezarlığına bomba atıldı
Sinagog’un yanında bulunan bir Yahudi mezarlığına da el bombası atıldığı belirtildi.
Bir kişi gözaltında
Polis kaynakları bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.
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