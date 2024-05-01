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Gündem Polis acımadı! Sen misin sokağa dökülen
Gündem

Polis acımadı! Sen misin sokağa dökülen

Yeniakit Publisher
2024-05-01 09:10:00 -

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler ederken polis eylemcilere müdahalede bulundu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin milletvekillerinin çıkış yollarını kapatmak amacıyla binayı ablukaya almak istedi.

 

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbedenin ardından polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

 

YASA TASARISINDA NELER VAR?

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.
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Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

2023'TE DE GÖSTERİLERE NEDEN OLDU

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

 

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

 

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

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