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Gündem Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi
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Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi

Yeniakit Publisher
2023-08-07 20:33:00 -
Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi

Amasya’da devrilen un yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Genç sürücünün çalan telefonunu açan polis, acı haberi sürücünün babasına söyleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan yüklediği unları Van’a götürmek üzere yola çıkan Erkan Çelik (21) yönetimindeki 65 ABJ 544 plakalı tır, Amasya otogar kavşağı bağlantı noktasında kontrolden çıkarak devrildi.

Emniyet kemeri takmadığı belirlenen Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın dorsesindeki un çuvalları ise yol kenarına dağıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün peş peşe çalan telefonunu açan trafik polisi, acı haberi babaya söyleyemedi.

Sonrasında arayan gencin yakınlarına ise durumunun ağır olduğu belirtilerek, hastaneye gelmeleri istendi. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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