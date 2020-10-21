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Aktüel Polis 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek kapkaç zanlılarını yakaladı
Aktüel

Polis 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek kapkaç zanlılarını yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:08:02 -
Polis 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek kapkaç zanlılarını yakaladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladığı 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 450 saatlik görüntüyü izledi.

Şüphelileri tespit eden ekipler, A.A. ve Y.D'yi çalınan cep telefonuyla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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