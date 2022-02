Polikistik over bitkisel tedavi: Polikistik overden kurtulmanın yolu

Polikistik over sendromu, üreme çağındaki kadınlarda hormonal dengesizlik ile ilgili meydana gelen bir sağlık sorunudur.

Polikistik overden kurtulmanın yolu

Polikistik over sendromu (PKOS), her 10 kadından birini etkileyen yaygın bir sorun. Naturapati doktoru Lara Briden, hastalığın birçok kadında geç teşhis edilmesi veya teşis edilememesinin nedeninin, hormonların belirtiler üzerindeki etkisinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor. “Polikistik over (yumurtalık) sendromu olarak tanımlanan durumda asıl problem hormonlardır, yumurtalıklar ise sadece bu durumun kurbanıdır” diyor Dr. Briden.

Polikistik over sendromu belirtiler arasında;

Düzensiz yumurtlama

Göğüste ve çenede aşırı tüylenme

Saç dökülmesi

Aşırı kilo alımı ve obezite

Akne ve cilt lekeleri

Pelvik ağrılar

Doğurganlık sorunları görülebiliyor

Polikistik over bitkisel tedavi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan Polikistik Over Sendromu İçin Soğan Kürü Tarifi

İki bardak klorsuz suyu kaynatınız. (Klorsuz bulamazsanız marketten satın alacağınız küçük pet şişe suyu da kullanabilirsiniz.) Orta boy yemeklik kuru soğanın en dış açık kahverenkli ince kabuğunu soyduktan sonra dörde veya altıya bölüp kaynamakta olan suyun içerisine atınız. Ağzı kapalı olarak beş dakika kaynattıktan sonra ocaktan indirip ılımaya bırakınız. Ilıyınca, süzülür ve ılık olarak bir su bardağı öğle yemeğinden on dakika önce içilir. Aynı şekilde akşam yemeğinden önce tekrar taze olarak hazırlanıp on dakika önce içilir. Bu küre onbeş gün devam edilir ve kür sonlandırılır. 15 gün uygulanır, maksimum beş gün ara verilir, sonra tekrar 15 gün uygulanır.

Tarçın

Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar tarçının polistik over sendromunu tedavi etmeye yardımcı olduğunu tespit etmişlerdir. Bir su bardağı sıcak su içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ekleyin. Sonuçlardan memnun kalana kadar ya da günlük olarak birkaç ay boyunca tarçınlı su içmeye devam edin. Alternatif olarak, doktorunuza danıştıktan sonra tarçın hapı alabilirsiniz. Genellikle günde üç kere olmak üzere bir kapsül (1000 mg) alınması tavsiye edilir. Ayrıca dilerseniz tarçını tahıl, yulaf ezmesi, yoğurt, süzme peynir, fıstık ezmesi sandviç gibi gıdaların üzerine serperek de diyetinize ekleyebilirsiniz.

Not: Tarçını günde iki tatlı kaşığından fazla almanız gerekmez. Şayet şeker hastalığınız varsa, insülin direnci ile mücadele ediyorsanız kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız çünkü bu sizin kan şekerinizi düşürebilir.

Polikistik over sendromu için doğal önlemler

Uzmanlar, altta yatan hormonal dengesizliğe karşı alınacak önlemlerin PKOS semptomlarını azaltmakta da etkili olacağı konusunda hemfikir.

1- Enflamasyonu azaltın

Tüm PKOS vakalarında ortak görülen durum, vücutta enflamasyonun (iltihabın) artmış olmasıdır. Dr. Brooke Kalanick, “Enflamasyon hormonların doğal dengesini bozan önemli bir etkendir” diyor. Enflamasyonu azaltarak hormonların doğal dengesini desteklemek içinse, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kalanick’e göre, Omega-3 ve protein bakımından zengin beslenmek, koyu yeşil yapraklı sebzelerden, orman meyvelerinden ve turpgillerden bolca tüketmek, aynı zamanda işlenmiş gıdalardan da uzak durmak, enflamasyonu azaltmada etkili yöntemler. Aşırı egzersizden kaçınmak, hafif yoga ile bedeni desteklemek, uyku düzenine dikkat etmek de enflamasyonu azaltarak PKOS semptomlarını azaltmada etkili.

2- Kan şekerini dengeleyin

Kan şekerinin dengede olması enflamasyonu da azaltır ve endokrin sistemin doğru çalışmasını sağlayarak hormonları dengeler. Her kadının kendine özgü bir karbonhidrat toleransı olduğunu ifade eden uzmanlar, paleo-bazlı, karbonhidratı az bir diyetin kan şekerini dengelemek için ideal olduğu görüşünde. Dr. Kalanick, ne tür karbonhidratları tolere edebildiğinizi test etmek için bir yöntem öneriyor: Belirli bir miktar karbonhidrat tükettikten sonra kendinizi gözlemleyin. Öğünden sonraki 30 dakika içinde tatlı aşerme, devam eden açlık ve düşük enerji gibi belirtiler görülürse, tükettiğiniz karbonhidratı tolere edemiyorsunuz ve karbonhidrat, insülin dengenize iyi gelmiyor demektir. Eğer yedikten iki saat sonra bu belirtileri gösteriyorsanız, bu durum reaktif hipoglisemi yaşıyor olabileceğinize işaret ediyor olabilir.

3-Vitamin-mineral eksikliğini kontrol ettirin

Doktorunuzdan vitamin ve mineral seviyelerinizi ölçecek bir kan tahlili yapmasını isteyerek kalsiyum, magnezyum, çinko ve vitamin D seviyelerinize baktırabilir ve eksik olanları beslenmenizle ve takviye gıdalar alarak telafi edebilirsiniz.

4- Zararlı kimyasallardan uzak durun

Kozmetik ürünlerde bulunan parabenler ile temizlik malzemelerinde ve günlük kullandığımız birçok üründe bulunan fitalatlar, endokrin sistemini ciddi şekilde etkileyerek hormonal dengemizin bozulmasına neden olurlar. Doğal ürünleri tercih ederek hormonal dengeyi desteklemek ve PKOS semptomlarını azaltmak mümkün.

5- Stresi azaltın

Kortizol, temel stres hormonlarından biridir ve günlük yaşamda çok fazla strese maruz kaldığımızda, sistemimizde baş edebileceğimizden daha fazla kortizol birikir. Bu da hormonal dengeyi olumsuz etkiler. Yoga, meditasyon ve benzeri yöntemlerle stresi azaltmak da PKOS tedavisinde önemlidir.

Polikistik over bitkisel tedavi evde

Keten Tohumu

Nane Çayı

Elma Sirkesi

Çemen Tohumu

Hayıt

Balık Yağı

Canan Karatay polikistik over diyeti

Özellikle polikistik over sendromu yaşayan ve tüp bebek yöntemini de deneyerek çocuk sahibi olmak isteyenler mutlaka okuyun!

Canan Karatay polikistik over diyet listesi

Karatay diyeti ile yaşam boyu sağlık kitabında özetle diyor ki D vitamini, B12 vitamini, demir, folik asit ve omega 3 polikistik overin tedavisi için şart. Karatay diyeti yaparken bu değerler normal olursa, ve düzenli spor yapılırsa yumurtalıkların kendini toparladığı ifade ediliyor. Kitapta tavsiye edilen kan değerleri şöyle:

D vitamini 50-100 arasında tutulmalı

Kan demiri 50 mg/dL üzerinde olmalı

Canan karatay diyet listesi

1 Haftalık karatay diyeti listesi örneği

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta veya menemen veya 2 yumurtalı omlet. 1-2 dilim beyaz peynir

Öğlen: Zeytinyağlı Sebze yemeği. 1 bardak ayran

Akşam: Izgara balık veya tavuk eti veya kırmızı et

Ara öğünler: Şekersiz ve tatlandırıcısız Türk kahvesi veya bitki çayları tüketilebilir