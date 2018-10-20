Polenler olağanüstü yarar sağlıyor

Polen Nedir? Arıların yüzlerce hatta binlerce çiçekten toplayarak, kanatlarında kovana getirdikleri çiçek erkek üreme hücresi, harika bir bitki özüdür polen..

Arıların kovana girişlerinde ayaklarından tuzaklara düşen polenler kurutulur ve çok değerli bir besin haline gelir.

%25’i protein

Polenlerin %80'i sarıdır. Bunun dışında siyah, kırmızı, mor, pembe, eflatun vb. renklerde polene rastlamak da mümkündür. Polene bu renkleri veren renk maddeleridir. Polende ortalama %25 protein vardır. Protein miktarı polenin türüne, yöresine, toplama sistemine göre farklılıklar göstermektedir.

Polende tam 22 çeşit aminoasit, 27 çeşit madensel tuz, doğal hormon, enzim, coenzim, pigment, karbonhidrat ve ferment vardır.

Demir, bakır, kalsiyum, sodyum, magnezyum, silisyum ise tespit edilen elementlerden bazılarıdır.

Polende bulunan vitaminler A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, C, D, E, H, P, PP'dir.

Kalbe yararlı

Polende yüksek oranda rutin vardır ki rutin; kılcal damarları etkiler, aynı zamanda kalp kasının çalışmasını güçlendirir.



Polende insan sağlığı için her şey mevcuttur. Bulundurduğu (oglio-elementler) madenler, aminoasitler ve en son olarak zengin çeşitli vitaminler yanında; protein, yağ, şeker, madeni gıda, hormon, büyütücü faktör, pigment; beyin ve vücutça yorgun insanların tüm ihtiyacını karşılar. Anemi (kansızlık) hastalarında, bir ay süre ile her gün bir kahve kaşığı polen yedirilen bünyelerdeki alyuvarların; milimetre küpte 500.000 arttığını göstermiştir.

Gram hesabı tüketilmeli

Polen tüketimi, sabahları aç karnına, kahvaltıdan en az yarım saat önce ya da akşam yemeğinden en az 4 saat sonra tercihen yatmadan önce sade olarak veya ılık süt ve meyve suları içinde alınmalıdır.

Bu arada bir yemek kaşığı kuru polen yaklaşık 10 gr.’dır.

Günlük alınması gereken doz duruma göre;

Yetişkinlerde 15-40 gr,

6-12 yaş grubu çocuklarda 10-15 gr,

3-5 yaş grubu çocuklarda ise 5-15 gr.

Önemli not:

Nadiren görülse de polen bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu durumda polenin kullanılmaması gerekir.



Ayrıca ilk kullanımda 2-3 gr gibi çok küçük miktarlarla başlanmalı, giderek kullanım dozu artırılmalıdır.