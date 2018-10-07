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Polat Rezidans’ta mobilyalı daireler satışta

Polat Holding tarafından inşa edilen İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul’un Polat Rezidans bölümünde yer alan mobilyalı 1+0 daireler satışa açıldı.

07 Ekim 2018 Pazar 10:22
Polat Rezidans’ta mobilyalı daireler satışta

Polat Holding tarafından inşa edilen İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul’un Polat Rezidans bölümünde yer alan mobilyalı 1+0 daireler satışa açıldı.

Beyoğlu’nun merkezindeki konumu ile öne çıkan Polat Rezidans; concierge hizmetleri, özel odaları, uygun fiyat ve ödeme avantajıyla da yatırımcılarına kişiye özel fırsatlar sunuyor. Rezidans’ta 1+0’dan 2+1’e kadar değişen farklı büyüklüklerde 190 daire yer alıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:22
  1. İstanbul
  2. Polat Rezidans

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