Polat Rezidans’ta mobilyalı daireler satışta

Polat Holding tarafından inşa edilen İstanbul’un en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul’un Polat Rezidans bölümünde yer alan mobilyalı 1+0 daireler satışa açıldı.

Beyoğlu’nun merkezindeki konumu ile öne çıkan Polat Rezidans; concierge hizmetleri, özel odaları, uygun fiyat ve ödeme avantajıyla da yatırımcılarına kişiye özel fırsatlar sunuyor. Rezidans’ta 1+0’dan 2+1’e kadar değişen farklı büyüklüklerde 190 daire yer alıyor.