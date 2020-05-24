Poğaçalık hamur nasıl yapılır? Tam ölçülü yumuşak poğaça tarifi

Poğaçalık hamur nasıl yapılır? Poğaça hamurunun kıvamını tutturduktan sonra, mayalaması ve pişirmesi en basit işlem oluyor. Korkulan poğaça hamuru aslında malzemelerin ölçüsü bilindikten sonra, çok basit bir adım. Peki ama poğaça hamuru nasıl yoğurulur ve içerisindeki malzemeler nelerdir? Tam kıvamında en güzel poğaça hamuru nasıl yapılır? Pamuk gibi poğaça nasıl yapılır? Kuru maya ile poğaça nasıl mayalanır?