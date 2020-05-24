Poğaçalık hamur nasıl yapılır? Tam ölçülü yumuşak poğaça tarifi
Poğaçalık hamur nasıl yapılır? Poğaça hamurunun kıvamını tutturduktan sonra, mayalaması ve pişirmesi en basit işlem oluyor. Korkulan poğaça hamuru aslında malzemelerin ölçüsü bilindikten sonra, çok basit bir adım. Peki ama poğaça hamuru nasıl yoğurulur ve içerisindeki malzemeler nelerdir? Tam kıvamında en güzel poğaça hamuru nasıl yapılır? Pamuk gibi poğaça nasıl yapılır? Kuru maya ile poğaça nasıl mayalanır?
Mayalı poğaça yapmanın püf noktalarını sizler için derledik. Enfes bir tarif için denemeyi unutmayın!
Malzemeler
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı ılık su
- 2 yumurta (sarılar üzeri için ayrılacak)
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 3,5 yemek kaşığı şeker
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1,5 yemek kaşığı kuru maya
- 6-6,5 su bardağı un
Öncelikle mayayı ılık suyun içerisinde şeker ile açın. Ardından sıvı sayılabilecek bütün malzemeleri içerisine ilave edin.
Üzerine yavaş yavaş unu ilave edin. Ardından suyunu tam kaybetmeden tuzunu ilave edip yoğurun.
Ele çok az yapışan bir hamur elde etmelisiniz. 8-10 dakika yoğurmanın sonunda yapışkanlık elinizden gidecektir.
Yumuşacık bir hamur elde ettikten sonra mayalanması için yarım saat ila 1 saat arasında dinlendirin.
Dinlenen hamuru bezeler halinde yuvarlayın ve tepsiye dizin.
Ardından bezelerin arasını yağlayıp, şeritler halinde uzatarak şekil verin. Tekrar tepsiye dizin.
Tepside mayasının gelmesini bekleyin ve ısıtılmış fırına verin.
Aniden pişirmemek adına, ortalama 180-200 derecelik bir fırında kabararak pişmesini sağlayın.
Şimdiden afiyet olsun...