Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
- Milli takım, İsviçre'ye 8-2 yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemedi23 Temmuz 2019 Salı 16:32
İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Son 16 Eleme Turu maçında İsviçre'ye 8-2 yenilerek şampiyonaya katılma hakkını kazanamadı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, İsviçre'ye 8-2 mağlup oldu.
Millilerin gollerini Barış Terzioğlu ve Erkan Anzaflıoğlu kaydetti.
Plaj Futbolu Milli Takımı, bu sonucun ardından Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.
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