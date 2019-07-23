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Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

- Milli takım, İsviçre'ye 8-2 yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edemedi

23 Temmuz 2019 Salı 16:32
Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri


İSTANBUL (AA) - Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Son 16 Eleme Turu maçında İsviçre'ye 8-2 yenilerek şampiyonaya katılma hakkını kazanamadı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, İsviçre'ye 8-2 mağlup oldu.

Millilerin gollerini Barış Terzioğlu ve Erkan Anzaflıoğlu kaydetti.

Plaj Futbolu Milli Takımı, bu sonucun ardından Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:32
  1. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
  2. İsviçre
  3. Plaj futbolu

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