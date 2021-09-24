PKK'ya silah sattığını bilmiyormuş! PKK, FETÖ’den radar sistemleri istemiş

Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiklerini anlattığını, buna rağmen tutuklu yargılandığını belirten Sevilay, Mahkeme Başkanının sorusu üzerine Irak'ın kuzeyine yağ ve geri dönüşüm fabrika makinelerini satmak için gittiğini söyledi. Görüştüğü kişilerin bölücü terör örgütü PKK'ya mensup olduklarını anlayamadığını iddia eden Sevilay, “Benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. İlk başta PKK'ya silah sağlandığını anlamadım” ifadelerini kullandı. Yine MİT tarafından paketlenen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın kendisi için "FETÖ üyesi olduğunu biliyorum” beyanı sorulan Sevilay, “Beyanlarına diyeceğim yoktur. Etkin pişmanlık hükümleri gereği bildiklerimi anlattım” dedi. Mahkeme, Sevilay'ın tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.