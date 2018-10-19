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PKK'ya büyük darbe! Toprağa gömülü halde bulundu

Bingöl'ün genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü cephanelik ele geçirildi.

19 Ekim 2018 Cuma 18:59
PKK'ya büyük darbe! Toprağa gömülü halde bulundu

Bingöl'de güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonda terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü silahlar ile 15 adet uçak savar mermisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Genç ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda timlerin daha önceden tespit ettiği bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmada toprağa iki bidonla gömülmüş halde 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası,2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 15 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 18:59
  1. Bingöl
  2. Terör örgütü PKK

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