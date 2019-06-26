PKK’lılar umudu çözüm sürecine bağladı

Terör örgütü PKK ve uzantıları, 2009’da başlayıp, 2013’te silah stoklayarak ihanetle sonlandırdıkları çözüm sürecine geri dönmeye çalışıyorlar. Terör örgütünün siyasi ayağı HDP yöneticileri ve PKK’nın şehir yapılanması KCK, her açıklamalarında yeniden çözüm sürecinin başlamasını istiyor. Daha önceki çözüm sürecinde evlerin kömürlüklerini silah deposu haline getirdikten sonra nöbet tutan askere, polise ve kamu görevlilerine saldıran teröristler güç kaybetmeye başlayınca çözümde yeni bir dönem söylentilerine sarılmaya başladılar. 23 Haziran’da İstanbul’da yenilenen seçim sonuçlarını bahane ederek tabanda birleşme sağlandığını belirten KCK, “Tabanda demokratik güçlerin birleşmesi bunun gerçekleştirilmesi imkanlarını fazlasıyla artırmıştır” sözleriyle yeni bir ihanetin başlangıcını oluşturmaya çalışıyor. Terör örgütü PKK’nın Mehmetçiğe karşı saldırıya devam ettiği bugünlerde KCK ve HDP’lilerin, “Apo’nun üçüncü yol dediği ve oluşturulmasında belirleyici rol oynadığı demokratik ittifak bu seçimde güçlenerek çıktığı gibi tarihi sorumluluğu daha da artmış bulunmaktadır. Apo’nun oluşturduğu bilinç ve ortaya koyduğu siyasi çizgiyle Kürt halkı ve demokrasi güçleri, Türkiye'nin demokratik geleceği için büyük bir demokratik güç ortaya çıkardıkları gibi halklar için güçlü bir umut oluşturmuşlardır. Apo’nun ideolojik-politik çizgisi doğrultusunda demokratik ittifaklar geliştirildiğinde Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönem başlayacaktır. Tabanda demokratik güçlerin birleşmesi bunun gerçekleştirilmesi imkanlarını fazlasıyla artırmıştır” ifadeleri ikiyüzlülüklerini ortaya koyuyor.