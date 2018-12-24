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PKK’lılar sivil elbiseyle kaçıyor

Türkiye’nin bölgeyi temizleme kararlılığını gören PKK’yı korku sardı. PKK’lı teröristler Mümniç’ten kaçabilmek için sivil elbiseler kullanıyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 08:45
PKK’lılar sivil elbiseyle kaçıyor

Türkiye’nin büyük çaplı sevkiyatını gören PKK’lılar Münbiç Hapishanesi’nde alıkoydukları sivillerden bir kısmını Tel Abyad-Rakka arasındaki Ayn İsa’ya götürdü. Gece saatlerinde örgütün silah deposu olarak kullandığı Münbiç buğday silolarında da sabaha dek hareketlilik yaşandı.

Onlarca TIR, silolardan aldığı silah ve cephaneyi Çelebiye bölgesine taşıdı. Bölge kaynakları, PKK’lı teröristlerin günlerdir hiçbir devriye faaliyetinde bulunmadığı, şehir merkezinde de hiç görünmediği bilgisini veriyorlar. Türkiye’nin sevkiyatına paralel olarak sivil kıyafetler giyen onlarca PKK’lının Münbiç’i terk ettiği bildiriliyor.

Paraya çevirme telaşı

Gün içerisinde ABD’nin verdiği bazı uzun menzilli füze ve havanları taşımaya çalışan terör örgütü mensuplarının tüm hareketliliği Türkiye tarafından yakın takibe alındı. Münbiç’de çok sayıda örgüt üyesi, müdahale korkusuyla bazı ailelerin evlerine ve mallarına ‘işbirlikçi’ iftirasıyla el koymaya çalıştı. Gasp girişiminin muhatapları arasında Muhammed, Hasan ve Mülhim aileleri de bulunuyor.

Bazı teröristler ise bölgede günlerinin sayılı olduğunu görünce, esir tuttukları kişileri paraya çevirmenin peşine düştü. Teröristler, bir süredir alıkoydukları bazı isimlerden para isteyerek onları ailelerine götüreceklerini söylüyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 08:45
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