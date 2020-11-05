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Aktüel PKK'lı teröristlerin katlettiği 3 işçiden Gündüz, askere gitmek için hazırlık yapıyordu
Aktüel

PKK'lı teröristlerin katlettiği 3 işçiden Gündüz, askere gitmek için hazırlık yapıyordu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol çalışmasında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 19 yaşındaki Selim Gündüz'ün ailesi, Türk bayrağıyla donattıkları evlerinde taziyeleri kabul ediyor - Gündüz'ün yakını Tuğba Gündüz: - "Allah kabul etmesin inşallah. Günahsızdı, ne istediler ondan. 10 gün sonra askere gidecekti"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:15:11 -
PKK'lı teröristlerin katlettiği 3 işçiden Gündüz, askere gitmek için hazırlık yapıyordu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde, yol çalışması yaparken terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan işçilerden 19 yaşındaki Selim Gündüz'ün 10 gün sonra askere gitmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Bölgede yıllardır gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla insanların yaşam hakkını elinden alan terör örgütü PKK, binlerce kadını dul, babayı evlatsız, çocukları da öksüz ve yetim bırakarak büyük acılar yaşamalarına neden oldu.

Son olarak Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine füze ve uzun namlulu silahlarla saldıran PKK'lı teröristler, işçiler Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin'i şehit etti.

İşçilerden Gündüz'ün (19) Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü Kilimli mezrasındaki evine Türk bayrağı asıldı. Gündüz'ün ailesi sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor.

İlçede bir süre eczanede, daha sonra da yol yapım işinde çalışmaya başladığı belirtilen Gündüz'ün 10 gün sonra askere gitmek için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Gündüz'ün yakını Abidin Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde olayla ilgili bilgi aldıklarını ve Şemdinli'ye gittiklerini söyledi.

Burada saldırıya uğrayan işçilerin şehit olduklarını öğrendiklerini anlatan Gündüz, "Büyük acı yaşadık. Allah kabul etmesin. Evimizde yas var, çok üzgünüz." dedi.

Şehit işçinin yakınlarından Tuğba Gündüz de Selim'in ekmek parası için söz konusu bölgede yol yapım işinde çalıştığını dile getirdi.

Askere gitmek için hazırlık yaptığını aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Ailemizin en neşelisi oydu. Çok iyi niyetli, mükemmel bir insandı. Köydeki herkes büyük üzüntü yaşıyor. Allah kabul etmesin inşallah. Günahsızdı, ne istediler ondan. 10 gün sonra askere gidecekti. Diğer ailelerin de başı sağ olsun, Allah sabır versin. Çok acı bir durum. Bu kabul edilecek bir şey değil."



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