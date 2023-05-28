PKK'lı elebaşı Kılıçdaroğlu için oy istedi! 'Oy ver intikam al'

Terör örgütü PKK elebaşları HDP destekli Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bir daha oy çağrısı yaptı. Örgütün elebaşlarından Sozdar Avesta Kılıçdaroğlu'na verilecek oyları tutuklu teröristler için "intikam" olarak değerlendirdi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı ve 28 dönem milletvekili seçiminde istediğini elde edemeyen terör örgütü PKK elebaşları taraftarlarına ikinci turda yine Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri yönünde çağrı yaptı.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortak olduğu Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Kandil'den seçim öncesi son video paylaşıldı. Masa'nın her fırsatta terör örgütüyle iş birliği yapmadığını söylemesine rağmen desteğine karşı çıkmadığı PKK bir kere daha Kılıçdaroğlu dedi. Örgütün elebaşlarından Sozdar Avesta, yayımladığı videoda "Zulme uğrayan halkların intikamı böyle alınacaktır" diyerek, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA OY VEREREK İNTİKAM ALACAKLARMIŞ

Kılıçdaroğlu için oy isteyen Avesta şöyle konuştu:

"Demokrasi elinin 28 Mayıs’ta ineceğine inanıyorum. Bütün zindan direnişçilerinin intikamı bu şekilde alınacaktır."

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