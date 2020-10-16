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Gündem PKK’laşan TTB’den istifa
Gündem

PKK’laşan TTB’den istifa

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:35:00 -
PKK’laşan TTB’den istifa

Enginyurt, şunları dile getirdi: “Türkiye’deki tabip odalarının delegelerinin tercihi sonucunda Türkiye hekimlerini temsil etmek üzere seçilen TTB Genel Başkanlığına terör örgütü PKK propagandası yapmaktan ceza alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın seçilmesi kabul edilemez. Tabipler Odası gibi saygın bir meslek odası bu kişilere emanet edilemez, bunu kabul etmek mümkün değildir ve meslek kurumumuzun başında bulunan ve Türk kelimesi ile bağdaşmamaktadır. Bu şekilde yönetilen bir meslek odasının yönetim kurulunda bulunmak istemiyorum.”

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