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Aktüel PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı
Aktüel

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı

42 ilde planlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjör ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:31:34 -
PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'ya yönelik 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

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