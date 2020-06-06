PKK'dan alçak saldırı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Suriye'nin Rasulayn şehrinde terör örgütü PKK/YPG'nin pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivilin yaralandığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın Suriye'de sivillieri hedef aldığını açıkladı.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn’daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadeleri kullanıldı.