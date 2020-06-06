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Dünya

PKK'dan alçak saldırı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Suriye'nin Rasulayn şehrinde terör örgütü PKK/YPG'nin pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivilin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:26:00 - 2020-06-06 11:35:03
PKK'dan alçak saldırı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın Suriye'de sivillieri hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn’daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

ali

pkk demek eksik olur, onun tasmasini elinde tutan ABD/BAE/ISRAIL vs bombaladi demek daha dogru olur... ARACISIZ TASERONSUZ BIZZAT PKK KULLANICILARI ASIL FAILDIR
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Harun

Yerleri belli,nerden hazırlanıp geliyorlar ise orayı dümdüz etsenize
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