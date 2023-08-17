PKK yandaşlarından 'Demirtaş'a özgürlük' sloganlarıyla camiye çirkin saldırı!
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde cami duvarına bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı. 'Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük' sloganları atan grup müslümanların olay yerine gelmesiyle hızla dağıldı.
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde cami duvarına bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı. 'Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük' sloganları atan grup müslümanların olay yerine gelmesiyle hızla dağıldı.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada, Birliğe bağlı Hannover Merkez Camisi'ne önceki gün yerel saatle 04.40 sularında kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılan yazının sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilerek cami yönetimine haber verildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hannover DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Mehmet Zengin de camilerine yönelik daha önce de benzer saldırıların yapıldığını belirtti.