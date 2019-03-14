PKK ve ÖSO arasında çatışma çıktı Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerle ÖSO güçleri arasında çatışma çıktı.

Dün gece geç saatlerde, YGP/PKK, Azez'in Kel Cibrin ve Mare bölgelerindeki cephe hatlarında ÖSO'ya taciz ateşi açtı. Bunun üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı. Öte yandan Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK, buradan da Afrin'in güneyine sızmaya çalıştı. ÖSO, Basılhaya ve Deyr Müşmüş bölgelerindeki sızma girişimini engelledi. Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden sık sık Afrin'e sızma girişimlerinde bulunuyor.

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