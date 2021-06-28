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Dünya PKK, Almanya'ya da zarar vermeye başladı! Alman polisi PKK destekçilerini gözaltına aldı
Dünya

PKK, Almanya'ya da zarar vermeye başladı! Alman polisi PKK destekçilerini gözaltına aldı

Terör örgütü PKK’nın Almanya’daki destekçileri Kuzey Irak’a gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında Almanya’ya döndüklerinde gözaltına alındılar.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 20:27:00 -
PKK, Almanya'ya da zarar vermeye başladı! Alman polisi PKK destekçilerini gözaltına aldı

Göksel ÇAĞLAV /ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’nın inlerine yönelik Pençe operasyonları serisi kararlı ve başarılı bir şekilde devam ederken, batılı terör destekçileri de boş durmuyor.

Terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanması, sözde “Kürdistan'da Barış ve Özgürlük Delegasyonu” adı altında bir grubu PKK’nın üst kademesiyle görüşmek üzere bir süre önce Irak’a gönderdi. Mehmetçiğin sınır ötesi Pençe- Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından başını kaldıramayan terör örgütü PKK, sözde sivil toplum kuruluşları adı altında terör sevicileri kullanmak için Irak’a çağırdı. Giden gruplardan bir kısmı Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) güçlerine takılmış geri ve dönmek zorunda kalmıştı. Bir kısmı da geçtiğimiz gün örgütün sözde yöneticileri ile görüşüp, talimatlarını aldıktan sonra Frankfurt’a döndüler. Alman polisi bu sözde sivil toplum Kuruluşu üyelerini havaalanında gözaltına alarak yapılan görüşmelerle ilgili soruşturma başlattı.

Diyaloğu değil terörizmi geliştiriyorlar

Terör örgütünün medya organlarından Alman polisinin gözaltı işlemlerine karşı algı yaratmaya çalışan haberlerde, “Dünyanın birçok yerinden 150 dolayında kişi 23 Nisan’dan bu yana Güney Kürdistan’da devam eden Türk devletinin saldırılarının durdurulması ve Kürt güçleri arasında diyalogun geliştirilmesi amacıyla Hewlêr’e gitmek istemişti. Bunların onlarcasının Almanya’dan uçması engellenmiş, 50 kadarı da Hewlêr’den sınırdışı edilmişti. Kalan 70 dolayındaki kişi de KDP’nin baskılarına maruz kalmıştı. Heyet Güney Kürdistan’daki temasları sırasında ‘Kürdistan’ı Savun İnisiyatifi’nin kuruluşunu ilan etmişti.” ifadeleriyle teröristleri desteklemek ve talimat almak için yaptıkları girişimi Alman polisini yıpratmak için kullanmaya çalıştılar.

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