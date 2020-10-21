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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.209,31, en yüksek 1.222,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 484 bin 500 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:26:33 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,10 puan artarak 1.211,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,47 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 1.120,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.209,31, en yüksek 1.222,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 kazanımla 1.211,51 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,81 puan ve yüzde 0,14 yükselerek 1.336,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 54'ü geriledi. Garanti Bankası, Türkiye Sigorta, Şişecam, Turkcell ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.921,09 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.921,09 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artışla 484 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8125 lira, satışta 7,8438 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8706 lira, satışta 7,9021 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,47'den, bileşik getirisi de yüzde 13,92'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1867, sterlin/dolar paritesi 1,3145, dolar/yen paritesi de 104,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,10 azalışla 42,09 dolardan işlem görüyor.

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