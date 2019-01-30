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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 188'i yükseldi, 146'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,2780 liradan, avro 6,0410 liradan işlem görüyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:21
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artarak 104.236,96 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 138,59 puan değer kazandı. Dün 104.098,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 55,88 puan ve yüzde 0,05 artışla 104.154,24 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.673,69 puanı, en yüksek 104.793,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 188'i yükseldi, 146'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Akbank ve Türk Telekom oldu.


- Altının onsu 1.314,18 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1434, sterlin/dolar paritesi 1,3114, dolar/yen paritesi 109,36 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2780 liradan, avro 6,0410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.314,18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,57 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:21
  1. Piyasalarda gün ortası

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