  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 28'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,8430 liradan, avro 9,2930 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:16:13 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazanarak 1.219,46 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,05 puan değer kazandı.

Dün 1.210,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 10,47 puan ve yüzde 0,86 artarak 1.220,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.214,47, en yüksek 1.222,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Garanti Bankası, İş Finansal Kiralama, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank oldu.


- Altının onsu 1.917,85 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,44, bileşik getirisi yüzde 13,89 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3055 ve dolar/yen paritesi 104,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8430 liradan, avro 9,2930 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.917,85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 42,9 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi
Medya

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisinden olay fragman! İzleyen bir daha izledi

TRT 1'in Kalk Gidelim dizisi 125. Bölüm fragmanında Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı verdiği haklı mücadeleye dikkat çekildi. Büyük ..
İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...
Gündem

İmamoğlu'nun oyununu açıkladı: 1.5 yıl...

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘siyasi intihal..
Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!
Gündem

Mücahit Avcı'dan sahabeye hakaret!

CHP'de sosyal medya danışmanı olduğu bilinen Mücahit Avcı, Twitter hesabından AK Parti üzerinden sahabe Musab b. Umeyr'e hakaret etti. Avcı'..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay