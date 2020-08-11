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Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si yükseldi, 7'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,2430 liradan, avro 8,5460 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:22:12 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 1.101,93 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,41 puan değer kazandı. Dün 1.075,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 6,72 puan ve yüzde 0,62 artarak 1.082,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.082,24, en yüksek 1.106,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,87, sanayi endeksi yüzde 1,71, teknoloji endeksi yüzde 1,62 ve hizmetler endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si yükseldi, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası ve Şişecam oldu.

- Altının onsu 1.985,22 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,68, bileşik getirisi yüzde 14,15 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1793, sterlin/dolar paritesi 1,3102 ve dolar/yen paritesi 106,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2430 liradan, avro 8,5460 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 2,08 azalışla 1.985,22 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,23 artışla 45,66 dolardan işlem görüyor.

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