Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 1.068,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,29 puan değer kazandı. Cuma günü 1.060,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 6,05 puan ve yüzde 0,57 azalarak 1.054,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.039,00, en yüksek 1.072,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 3,38 ve hizmetler endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv ve Şişecam oldu.





- Altının onsu 2.030,65 dolar seviyesinde





Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1763, sterlin/dolar paritesi 1,3054 ve dolar/yen paritesi 105,99 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3270 liradan, avro 8,6140 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,21 azalışla 2.030,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,37 artışla 45,00 dolardan işlem görüyor.



