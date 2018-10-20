Piyasadaki zeytinyağı çeşitlerini biliyor musunuz?

Zeytinyağının lezzetli ve kokusuz olması sizin için vazgeçilmez bir özellik ise erken hasat ve soğuk sıkım zeytinyağı ürünlerini tercih etmelisiniz.

Baldaki taklit ve tağşiş olayları konuşulurken, zeytinyağı sektörünün yetkilileri: “Baldaki skandal 1 ise, yağdaki skandal 5'dir. Acil çözüm bulunmalı” diyorlar. Mesela Ege’den giden pirina, Antep’te maalesef zeytinyağı diye satılıyor.

Natürel Zeytinyağı

(Virgin oil): %3,3'ten daha az aside sahiptir. En değerli yağlar olarak kabul edilir. Natürel zeytinyağları dört grupta değerlendirilir.

Natürel Sızma Soğuk Sıkım (Extra virgin olive oil):

Tam olgunlaşmadan toplanan zeytinlerin (erken hasat) soğuk sıkım yöntemleri ile sıkılmasından elde edilen bu yağların asitlik oranı 1'den daha düşüktür. Kusursuz olarak da nitelendirilen bu yağlarda zeytin meyvasındaki tat, koku ve vitaminler kaybolmadan bulunmaktadırlar. Bu tür zeytinyağını yemek pişirmekten çok çiğ olarak tüketmek daha uygun olacaktır. Balıklarda, salatalarda, haşlanmış sebzelerde doğrudan kullanılabilir.

Natürel Zeytinyağı

(Virgin olive oil): Asit oranı sızma zeytinyağına oranla yüksek olan bu yağlar hafif kusurlu, olarak bilinir. Asit oranı yüzde 1 ile 2 arasında yer alır. Sızmaya oranla biraz daha yoğun bir tat içeren bu yağlar katıksız yağ olarakta bilinir.

Natürel Birinci Zeytinyağı: Bunların asit oranı yüzde 2 ile 3,3 arasındadır. Asit derecesi yüksek olduğu için bu yağlarda hafif kusurlu olarak bilinir.

Lampant: Asit oranı 3,3'ten yüksek olan bu yağlar kusurlu olarak ifade edilir. Küflü ve bozuk yağları temsil eden bu yağlar doğrudan tüketim için uygun değildir. Sağlıklı olarak tüketebilmek için rafine edilerek yüksek asit ve kötü tat ve kokuları giderilir. Bu yağlar aynı zamanda sabun yapmak için kullanılır.

Rafine Zeytinyağı: Lampant zeytinyağların rafine edilerek yenilebilir hale getirilmişleridir. Asitsiz, kokusuz ve renksiz bu yağlara iyi kalite yağ karıştırılarak tekrar zeytinyağı özelliği kazandırılır. Hafif yemeklik olarak adlandırılan bu yağlar Türkiye'de pek tercih edilmez, ancak ABD, Rusya gibi zeytinyağını yeni öğrenen ülkelerde oldukça çok tüketilir.

İki çeşidi bulunmaktadır:

Riviera (Olive oil) Yüzde 10-20 Natürel ve yüzde 80-90 rafine zeytinyağı karıştırılarak elde edilen bu yağların asitlik oranın azami 1,5 değerinde olmalıdır.

A Tipi (Olive oil type A) Riviera zeytinyağı ile aynı yöntemlerle üretilen bu zeytinyağının asitlik oranı azami 2 olmalıdır.