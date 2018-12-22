“Piyango haramdır” diyen Nureddin Yıldız: Haramın hafifletilmesine gerekçe oluşturulamaz

Devlet eliyle, başına “milli” ifadesi konularak meşru gibi gösterilen piyango hakkında, din adamlarından ardı ardına uyarılar geliyor. Yüzde 90’ından fazlası Müslüman olan Türkiye’de devlet eliyle satılan harama bu kadar rağbet olması şaşırtırken, özellikle kumarın haram olduğuna dikkat çeken din adamları, vatandaşları harama düşmemeleri konusunda uyarıyor.

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Hristiyanların Noel gününe özel olarak devlet eliyle oynatılan “Milli Piyango” hakkında Milli Gazete’ye konuşan Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, “Millisiyle, gayri millisiyle, özel şirketin yaptığıyla, devletin yaptığıyla piyango dinimizin kumar dediği haramlar ve suçlar arasındadır” diye konuştu.

Millilik damgası, piyangoyu helal yapmaz

Nureddin Yıldız Hoca, piyangonun dinimizin kumar diye nitelendirdiği başlığın altına giren bir haram olduğunu söyleyerek, “Haram sözcüğü, hırsızlığa, zinaya, insan öldürmeye, alkole ve benzeri kabahatlere ne kadar kullanılıyorsa piyango denen kumar da aynı isim ile anılacak bir kabahattir, haramdır, günahtır. Üzerine ‘millilik’ vasfının yamanmış olması piyangoyu katiyen helal yapmaz. Az haram da yapmaz. Milli alkol dediğimizde, alkol ne kadar helal olabilirse millilik üzerinde bulunduğu için piyango da ancak o kadar helal olabilir” şeklinde konuştu.

Allah diğer suçlar gibi, piyangoya da haram demiştir

Yıldız, “Piyango kumar türlerinden biri olduğu şüphesiz bir şekilde bellidir. Maazallah, biz eğer piyangoyu bundan devlet menfaat elde ettiği için, piyangoyu haram kabul etmeyen kimseler bundan menfaat elde ettiği için bununla mücadele edilmesi gereken bir başlık olarak görmezsek o zaman bizim alkolle, hırsızlık ve benzeri haramlarla mücadelemiz de tartışma götürür. Çünkü alkolü haram eden, hırsızlığı haram eden Allah bu saydığımız suçlara haram niteliği vererek piyangoya da aynı şekilde haram demiştir” diyerek, piyangonun kesinlikle haram olduğunu vurguladı.

Bu haramın hafifletilmesine gerekçe oluşturulamaz

Kumar haramının hiçbir şekilde hafifletilemeyecek bir günah olduğunun altını çizen Nureddin Yıldız, “Millisiyle, gayri millisiyle, özel şirketin yaptığıyla, devletin yaptığıyla piyango dinimizin kumar dediği haramlar ve suçlar arasındadır. Herhangi bir şekilde bu haramın hafifletilmesine gerekçe oluşturulamaz. Alkol için belki ilaçta kullanılıyor, alternatifi yok diyerek bir ruhsat kapısı açılabilir. Fakat kumara hiçbir gerekçeyle ruhsat kapısı açılamaz. Kumarın biraz gerekli olanı hiçbir zaman yoktur, olmayacaktır” dedi.

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